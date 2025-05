Planaltina passará por interrupções de energia nesta sexta-feira

Algumas regiões do DF passarão por cortes temporários no fornecimento de energia, nesta sexta-feira (23/5). Isso ocorre, pois a Neoenergia realizará poda de árvores e manutenções na rede elétrica em Planaltina. O desligamento da energia é essencial para a segurança das equipes.

As atividades de poda estão previstas para ocorrer entre 9h e 14h, afetando as chácaras 07, 21 e 22 do Núcleo Rural Taquara. No período da 10h às 16h, a interrupção no fornecimento de energia atingirá outras áreas de Planaltina. Serão impactadas a DF-205, no KM 18, a Fazenda Sarandy, e as chácaras Sonho Meu e Boa Esperança.

A Neoenergia informa que, caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será restabelecida sem aviso prévio. A companhia ressalta ainda que, além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções não comunicadas.

Nesses casos, os consumidores podem registrar a ocorrência ligando para o telefone 116. Clientes com deficiência auditiva ou de fala podem utilizar o número 0800 701 01 55, desde que possuam aparelho adaptado.