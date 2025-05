Regiões do Recanto das Emas e Paranoá ficam sem energia nesta terça-feira

Nesta terça-feira (20/5), algumas regiões do Recanto das Emas e do Paranoá ficarão sem energia em razão de manutenções da companhia Neoenergia na rede elétrica local.

No Recanto das Emas, as atividades serão feitas entre 9h e 15h, afetando a Quadra 109. Já no Paranoá, um serviço de poda será realizado das 10h às 16h, que vai impactar a região da DF-250, no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, chácaras do Km 10 ao Km 12. Também será afetado o Condomínio Boa Esperança, na Quadra 379 e o Núcleo Rural Capão Erva, no Km 9.

Caso o trabalho dos agentes termine antes do previsto, a rede elétrica voltará a funcionar sem aviso prévio. Se a energia deixar de funcionar em alguma região, sem comunicação prévia, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem ser devidamente atendidos pelo número 0800 701 01 55, contanto que utilizem aparelho adaptado.