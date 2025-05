Morre Manoel Vilela, 94 anos, pioneiro que cobriu a inauguração de Brasília

O jornalismo brasiliense e nacional perdeu uma de suas figuras mais emblemáticas nesta quinta-feira (22/5). Manoel Vilela de Magalhães, jornalista pioneiro que cobriu a inauguração de Brasília e fixou residência na nova capital, faleceu aos 94 anos. Ele estava internado há quase um mês no Hospital Sírio-Libanês de Brasília e não resistiu a complicações decorrentes de uma pneumonia, vindo a óbito por volta das 12h.

Vilela, como era conhecido, chegou a Brasília em abril de 1960, integrando a equipe de jornalistas de O Estado de S.Paulo destacada para cobrir a histórica cerimônia de inauguração da capital federal. Desde então, ele construiu sua vida e carreira na cidade. Nascido no norte do Paraná, Manoel Vilela formou-se em direito pela Universidade Federal de Curitiba. Sua paixão pelo jornalismo o levou a colaborar com o Estadão com notas para o jornal, até ser convidado a integrar a redação em São Paulo, em 1958.

Em Brasília, Vilela desempenhou um papel fundamental no Estadão, atuando por anos como secretário da Sucursal. Em diversos períodos, ele também foi responsável pela cobertura do Palácio do Planalto e de ministérios, acompanhando de perto os primeiros passos da administração federal na nova capital.

Sua contribuição para a educação e formação de novos talentos também é notável. Logo após a inauguração da Universidade de Brasília (UnB), Manoel Vilela se tornou professor de jornalismo, deixando um legado inestimável ao contribuir para a formação de dezenas de profissionais que hoje atuam em Brasília e em outras cidades do país.

A carreira de Vilela se estendeu para o serviço público, onde ingressou no Senado Federal. Ali, chefiou a Secretaria de Imprensa por vários anos e, posteriormente, ascendeu ao cargo de Diretor Geral da Casa, função na qual se aposentou. Mesmo após a aposentadoria, ele continuou ativo, aceitando o convite do ministro Romildo Bueno de Souza para chefiar a Assessoria de Imprensa durante a gestão do magistrado como Presidente do Superior Tribunal de Justiça.

Após o término do mandato do ministro, Vilela ainda integrou as assessorias dos senadores Francelino Pereira e Arthur Virgílio, encerrando definitivamente sua longa e produtiva atividade jornalística ao final do mandato deste último. Nos anos finais, ele dedicou-se a uma paixão antiga: o ensino. Chegou a criar uma escola de língua inglesa em Balneário Camboriú, posteriormente vendida, e também foi autor de livros sobre jornalismo.