José Jacinto Costa Carvalho deixa legado para a magistratura do DF

José Jacinto Costa Carvalho, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), faleceu ontem, aos 73 anos, data em que completava mais um ano de vida. O sepultamento está previsto para hoje (22/5), às 14h, no cemitério da cidade de Rio Verde (GO). O velório foi realizado, ontem, na Igreja Maranata de Brasília, onde houve um culto evangélico.

Internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para tratamento intensivo após duas cirurgias na região da cabeça, o magistrado sofreu uma crise respiratória seguida de parada cardíaca por volta das 5h40, não resistindo às complicações.

Natural de Santa Helena de Goiás, José Jacinto formou-se em direito pelas Faculdades Integradas de São Carlos (SP) em 1978 e especializou-se em direito penal pela Universidade Católica de Brasília. Iniciou sua carreira jurídica como advogado, atuando de 1978 a 1983, e posteriormente ingressou no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), onde atuou como promotor de Justiça entre 1983 e 1984. Em 4 de abril de 1984, foi nomeado juiz do TJDFT, ascendendo ao cargo de desembargador em janeiro de 2004.

Durante sua trajetória no TJDFT, desempenhou diversas funções de destaque, incluindo a de Corregedor da Justiça no biênio 2022-2024 e membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) entre 2018 e 2020. Em 2018, foi agraciado com a Medalha do Pacificador pelo Exército Brasileiro, em reconhecimento aos seus serviços prestados à Justiça e à sociedade.

Além de sua carreira jurídica, J.J Carvalho era presbítero da Igreja Evangélica Maranata, compromissado com a fé e a comunidade religiosa. Ele deixa a esposa, Rejane Costa Carvalho, e dois filhos, Ada Regina e Luiz Eduardo.

Diversas autoridades e instituições manifestaram pesar pelo falecimento do desembargador. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), destacou a importância do magistrado. "O desembargador era uma pessoa muito querida, sempre atuou fortemente no Judiciário. Infelizmente, descobriu recentemente um câncer na cabeça, que o levou ao óbito. A gente lamenta muito e deseja à família que tenha paz no coração para aguentar essa perda", comentou ao Correio.

O TRE-DF também emitiu nota de pesar. "O magistrado, que ocupou a vice-presidência e a Corregedoria deste Tribunal Eleitoral no biênio de 2020 a 2022, falece no dia em que completou 73 anos de idade. O TREDF lamenta profundamente a perda e presta solidariedade aos familiares, amigos e colegas do desembargador J.J. Costa Carvalho, cuja trajetória foi marcada pela dedicação à magistratura e ao serviço público", expressou o órgão.

O TJDFT também comunicou sua solidariedade. "O TJDFT lamenta profundamente a perda e presta solidariedade aos familiares, amigos e colegas do desembargador J.J Costa Carvalho, cuja trajetória foi marcada pela dedicação à magistratura e ao serviço público".

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB/DF) e a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) contaram sobre as suas contribuições. "J.J. Costa Carvalho serviu à magistratura do Distrito Federal desde o ano de 1984. Neste momento difícil e delicado, a OAB/DF e a CAADF se solidarizam e desejam força, coragem e muita união aos familiares e amigos(as)".

