Machado, carta e simulacro: adolescente planejava ataque em escola do Guará

A Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil (PCDF) apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de articular um possível massacre em uma escola pública do Guará. Cartas encontradas pela polícia indicaram o plano do garoto, que foi apreendido nesta segunda-feira (26/5).

Os policiais tomaram conhecimento do fato na quinta-feira (22/5), depois que funcionários da escola encontraram uma carta escrita relatando um provável ataque de morte a estudantes da instituição de ensino. As informações davam conta de que o menino teria guardado uma arma.

Menor foi apreendido pela polícia (foto: PCDF/Divulgação)

No fim da tarde de sexta-feira (23/5), as equipes chegaram à autoria da carta. Em continuidade às diligências, nesta segunda-feira, a casa do menor foi alvo de busca e apreensão. Os policiais encontraram vários instrumentos como uma machadinha, uma faca e um simulacro de arma de fogo, além de várias cartas com iconografias presentes em ataques à escola anteriormente, cuja autoria é propriedade foi confessada pelo menor infrator.

O menor foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).