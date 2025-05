Líder de facção acusado de 10 assassinatos é preso no Guará com duas armas

Adamilton Rodrigues de Brito faz parte da liderança do CDC e tem vínculo com CV. - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem, identificado como Adamilton Rodrigues de Brito, foi preso na noite deste sábado (24/5) em posse de duas armas de fogo no Guará. Ele faz parte da líderança do Comboio do Cão (CDC) e tem vínculo com o Comando Vermelho.

Além do porte ilegal de arma, o foragido foi preso em flagrante por falsidade ideológica e falsidade documetal. Com ele, foram encontrados um revólver calibre .357 Magnum, uma pistola calibre 9x19mm, 37 munições de 9x19mm e sete munições clibre .357.

Com uma extensa ficha criminal, Adamilton tem antecedentes por 10 homicídios, roubo com restrição de liberdade da vítima, porte ilegal de arma de fogo, uso de documentos falsos, entre outros crimes. Foragido desde 14 de janeiro, foi detido em operação conjunta da inteligência da Polícia Penal do DF e integrantes da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam).

A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, onde ele está à disposição da Justiça.

