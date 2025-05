Passeata dos professores afeta trânsito no Eixo Monumental

A passeata ocupa duas faixas do Eixo Monumental, afetando o trânsito, que está lento na região - (crédito: Mila Ferreira/CB/D.A.Press)

Após assembleia na qual foi aprovada a greve geral dos professores e orientadores educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal na manhã desta terça-feira (27/5), a categoria saiu em passeata do Eixo Cultural Iberoamericano até o palácio do Buriti. Veja:

A passeata ocupa duas faixas do Eixo Monumental, afetando o trânsito, que está lento na região. Os membros da categoria passam agora pelo Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A recomendação é que, se possível, os motoristas evitem o Eixo Monumental.