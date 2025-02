Centro de Convenções Ulysses Guimarães será palco do Acelera marketing & vendas

CB Correio Braziliense

Série de palestras ocorrerá entre 15 e 16 de fevereiro. - (crédito: Divulgação.)

O evento Acelera Marketing & Vendas chega a Brasília nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A programação inclui palestras com especialistas do setor, como Flávio Augusto, além de Vinícius Soares, Alainy Soares, Dayana Godinho e Wanderléa Trajano. As inscrições podem ser feitas pelo site.

As palestras ofertarão ferramentas para que os participantes possam estruturar seus processos comerciais de forma mais eficaz, garantindo previsibilidade e crescimento sustentável. Mais de 10 mil empresários já participaram das edições anteriores e 88% relataram maior clareza na gestão financeira, enquanto 79% destacaram um aumento na capacidade de gerar novas receitas e maior estabilidade financeira.



O foco está em estratégias testadas e validadas, que ajudaram diversas empresas a escalarem seus resultados, com conteúdos abrangem desde a criação de um sistema operacional eficiente até a superação de crenças limitantes que travam o crescimento dos negócios. “Eu não aguento mais apagar incêndios na empresa” e “Eu nem sei por onde começar para crescer” são algumas das dores que o evento busca solucionar, proporcionando direção clara e estratégias comprovadas para expandir os negócios com consistência.



Não perca: Acelera Empresas e Negócios

Data: sábado (14/2) e domingo (16/2), das 9 às 18h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Inscrições: https://aceleraempresasenegocios.com.br/