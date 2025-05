Quase 2 anos depois, homem que matou e jogou corpo em mata é preso na Bahia

Policiais civis da Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa (CHPP), prendeu, nesta terça-feira (27/5), o homem envolvido em um assassinato brutal ocorrido em setembro de 2023, em São Sebastião. Na época, Tiago Diniz de Oliveira, 34 anos, foi espancado e jogado em uma área de mata no Setor Tradicional da cidade.

As investigações, iniciadas pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) e posteriormente conduzidas pela CHPP, revelaram que a vítima foi atraída pelo autor para o local ermo após consumirem bebidas alcoólicas. A motivação do crime está atrelada a um desentendimento entre os envolvidos. Após o homicídio, o autor subtraiu pertences da vítima e fugiu. O laudo pericial constatou que a morte foi causada por traumatismo cranioencefálico, resultado de um espancamento brutal.

Investigação

Após um complexo trabalho de inteligência policial, que envolveu a análise de provas testemunhais e o rastreamento de transações financeiras realizadas com um cartão subtraído da vítima, a equipe da CHPP identificou o principal suspeito do crime. Foi constatado que, poucos dias após o homicídio, ele fugiu para a cidade natal, Barreiras (BA).

Com base nas provas colhidas, o Poder Judiciário do DF expediu um mandado de prisão temporária. De posse da ordem judicial e com a informação precisa da localização do foragido. Os policiais foram à cidade baiana e capturaram o autor.

O homem foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Barreiras, onde aguardará sua transferência para o DF. A investigação prossegue para identificar eventuais coautores do crime.