Esquartejado e queimado: PCDF elucida crime brutal no Itapoã e procura foragido

A Polícia Civil (PCDF) elucidou um homicídio brutal ocorrido na região do Itapoã, entre 22 e 23 de fevereiro. A vítima, identificada como Marcos Alexandre, 34 anos, foi esquartejada, colocada em um freezer e incinerada. A sequência macabra teria sido uma estratégia para dificultar a identificação e complicar o trabalho policial.

Segundo as investigações conduzidas pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), Marcos estava em um bar na companhia de um grupo de pessoas consumindo bebidas alcoólicas. Depois, o rapaz seguiu para uma residência próxima, onde, após uma discussão, foi assassinado com golpes de facão. O corpo foi localizado em uma área de mata, no Pinheiral, no Paranoá.

Os policiais identificaram três autores do crime: um de 25 anos, que confessou a prática; outro de 19, que auxiliou na ocultação do cadáver; e Alerrhandro Jonh da Silva Santos, 24, considerado foragido.

A PCDF pede ajuda da população por informações que levem ao paradeiro do foragido. As denúncias podem ser feitas pelo número 197, da Polícia Civil.