Grupo suspeito de planejar confronto em restaurante do Gama é interceptado

Um grupo de mais de 20 pessoas foi levado à delegacia após a suspeita de planejar um ataque a frequentadores do Restaurante Comunitário do Gama. Na manhã desta quarta-feira (28/5), policiais militares interceptaram um ônibus com os suspeitos e encontraram objetos suspeitos, tais como faca, cassetete de ferro, máscaras, chave de fenda e um simulacro de arma de fogo.

Segundo o tenente Ronald Gabriel, as equipes de inteligência da PM iniciaram o monitoramento do grupo de homens, até então frequentadores assíduos do Restaurante Comunitário de Santa Maria, que planejavam causar conflito com os frequentadores do local. “Os suspeitos embarcaram em um ônibus em Santa Maria e a interceptação foi feita assim que chegaram ao Gama”, afirmou.

Diante da gravidade da situação, a equipe policial procedeu com a abordagem de 23 pessoas. Alguns tinham passagens pela polícia. Durante a busca nos suspeitos e na bagagem coletiva, foram apreendidos uma faca, um cassetete de ferro, duas máscaras, um cachimbo, duas chaves de fenda e um simulacro de arma de fogo. Os itens e o grupo foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para apuração.

Veja vídeo: