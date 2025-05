Quadrilha que fraudou R$ 7,5 milhões em precatórios é alvo da PF no DF e em Goiás

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (28/5), a Operação Falsídia III para desarticular uma quadrilha que fraudou precatórios. Segundo as investigações, o grupo identificava processos com valores liberados, forjava documentos e realizava os saques fraudulentos. A organização criminosa ainda falsificava documentos para sacar valores devidos a terceiros junto à Caixa Econômica Federal e ao INSS. Desde o início das investigações, em 2023, o prejuízo causado aos cofres públicos ultrapassou R$ 7,5 milhões.

Nesta nova fase da operação, estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão em cidades do Distrito Federal como Taguatinga, Ceilândia, Planaltina e Samambaia, e também no município de Minaçu, em Goiás. A ação tem como alvos integrantes do esquema criminoso de fraudes no levantamento de precatórios judiciais e benefícios previdenciários

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além dos precatórios, que somam cerca de R$ 7 milhões, a PF identificou fraudes em benefícios previdenciários, com um desvio adicional de R$ 495 mil. Entre os investigados está um ex-funcionário de uma instituição financeira, suspeito de facilitar os saques por meio de acessos privilegiados aos sistemas bancários.

Entre os crimes sob investigação estão estelionato qualificado, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros envolvidos e mapear o destino dos recursos desviados.