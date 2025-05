Profissionais de UBS atacada por paciente protestam por mais investimento

No protesto, os funcionários pediram mais investimentos por parte do governo - (crédito: Cedido ao Correio )

Após um paciente ter se enfurecido e destruído equipamentos da Unidade Básica de Saúde 1 da Asa Sul, nesta quarta-feira (28/5), funcionários do local fizeram, nesta quinta-feira (29/5), um protesto com cartazes e escreveram uma carta à imprensa posicionando-se sobre o ocorrido.

"Episódios de violência têm se repetido em unidades de saúde por todo o Distrito Federal, e isso é reflexo de um sistema sobrecarregado, com profissionais exaustos e uma população sofrendo com a falta de políticas públicas estruturantes", escreveram os profissionais, que investimentos do governo, além de mais respeito.



"O que aconteceu ontem na UBS 01 da Asa Sul não é um caso isolado. Episódios de violência têm se repetido em unidades de saúde por todo o Distrito Federal, e isso é reflexo de um sistema sobrecarregado, com profissionais exaustos e uma população sofrendo com a falta de políticas públicas estruturantes.

Vale lembrar que a UBS 1 da Asa Sul é a única unidade que oferta vacinação em toda a Asa Sul. Isso significa que concentramos uma demanda imensa, com filas longas, apesar de sermos uma das unidades que mais vacina no DF. Mesmo com todo o empenho da equipe, não damos conta de atender com a velocidade que gostaríamos.

Nós, trabalhadores do SUS, nos sentimos também vulneráveis. Somos servidores públicos que queremos cuidar de todos, mas estamos trabalhando sem condições de segurança e acolhimento - funcionando com apenas 01 vigilante no prédio.

Na pandemia, fomos aplaudidos. Hoje, enfrentamos agressões e desprezo. Precisamos da solidariedade da população — o SUS é de todos, e para continuar existindo, precisa ser valorizado e protegido.

O que pedimos é investimento, cuidado e respeito, tanto para quem é atendido quanto para quem atende.

Brasília, 29 de maio de 2025."