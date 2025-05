Motorista do governador Ibaneis Rocha morre em colisão com caminhão na EPNB

Adilson trabalhava com Ibaneis desde seu início de carreira como governador do DF - (crédito: Redes Sociais)

Adilson Reis de Araújo, de 50 anos, motorista do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), morreu na madrugada desta quinta-feira (29/5) em um sinistro de trânsito envolvendo a caminhonete que ele dirigia e um caminhão na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local do sinistro, a equipe encontrou Adilson desacordado, com provável fratura na perna esquerda e escoriações nas mãos e na cabeça. Segundo os militares, o motorista chegou a acordar, mas estava desorientado e com instabilidade de oxigenação. Ele foi transportado ao Hospital de Base, porém não resistiu.

Por meio das redes sociais, Ibaneis lamentou a perda do funcionário (leia a íntegra):

"Hoje perdi um colaborador que me acompanhou desde o início de minha jornada no governo.

Adilson Reis de Araújo Silva sofreu um acidente e não resistiu. Ainda ontem, passamos o dia juntos, pois era sua vez na escala dos motoristas. Foi nossa despedida. Vá em paz, Adilson, e que o Senhor o receba no Reino da Glória e conforte sua família, amigos, bem como a todos nós, que convivemos com você nos últimos anos. Obrigado por tudo", escreveu o governador.

Adilson era militar do Quadro de Praças Policiais Militares. Por meio do Instagram, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do colega. Confira o texto:

"A Polícia Militar do Distrito Federal lamenta pela perda trágica do subtenente Adilson Reis de Araújo Silva (QPPMC). Vítima de um grave acidente, o subtenente Adilson não resistiu aos ferimentos. Sua partida deixa um vazio imenso em nossa corporação. Nossos mais profundos sentimentos aos familiares, amigos e colegas neste momento de dor. Descanse em paz.", afirmou.