Ibaneis decreta luto oficial de três dias pela morte de motorista

Por Bruna Pauxis, Arthur de Souza e Nathália Queiroz — O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decretou luto oficial no DF de três dias em razão da morte do subtenente da Polícia Militar Adilson Reis de Araújo Silva, 50 anos, que atuava como motorista do governador desde o início da gestão. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial (DODF), desta quinta-feira (29/5).



Adilson foi vítima de um acidente de trânsito na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) durante a madrugada. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele apresentava fratura na perna esquerda e escoriações no corpo, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital de Base, mas não resistiu.

Em nota publicada nas redes sociais, Ibaneis lamentou a perda do colaborador e amigo: “Ainda ontem, passamos o dia juntos. Foi nossa despedida. Vá em paz, Adilson, e que o Senhor o receba no Reino da Glória”.

Em agenda oficial no Palácio do Buriti, o governador também homenageou o motorista e pediu um minuto de silêncio. Nas redes sociais, a Polícia Militar do DF publicou uma nota e lamentou a perda: “Sua partida deixa um vazio imenso em nossa corporação”.