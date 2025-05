Após caso de gripe aviária, preços da carne de frango despencam no mercado interno

Entre os dias 21 e 28 de maio, os preços do frango inteiro congelado e resfriado no atacado da Grande São Paulo caíram 10,6% e 8,7%, respectivamente - (crédito: azerbaijan_stockers -freepick)

Duas semanas após a confirmação de um caso de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em aves comerciais no município de Montenegro (RS), os preços da proteína de frango têm registrado quedas expressivas no mercado doméstico, refletindo os embargos internacionais e o aumento da oferta interna, de acordo com relatório do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP.

Entre os dias 21 e 28 de maio, os preços do frango inteiro congelado e resfriado no atacado da Grande São Paulo caíram 10,6% e 8,7%, respectivamente, sendo negociados na média de R$ 7,72/kg na quarta-feira (28). Entre os cortes, o drumet congelado liderou as perdas no período, com retração de 9,8% e preço médio de R$ 10,61/kg. O frango vivo também sofreu desvalorização. No mercado paulista, o preço do animal recuou 3,9% entre os dias 21 e 28 de maio, para R$ 6,10/kg, conforme a média das regiões acompanhadas pelo Cepea.

Apesar das quedas recentes, a média de preços em maio ainda supera a de abril no atacado da Grande São Paulo: o frango congelado registra média de R$ 8,70/kg, e o resfriado, R$ 8,74/kg, leve alta de 0,2% em ambos os casos. Já em Porto Alegre, observa-se movimento contrário, com retração nos preços. Em maio, o frango inteiro congelado teve queda de 1,2%, sendo cotado a R$ 10,17/kg. O frango resfriado recuou 1%, com média de R$ 10,18/kg.

Segundo o Cepea, agentes do setor relataram um fluxo mais intenso de produtos avícolas do Sul do Brasil, maior região produtora e exportadora do País, sendo vendidos a preços mais competitivos. Essa dinâmica resultou em um desequilíbrio entre oferta e demanda, especialmente num momento em que o consumo interno já estava enfraquecido pelo fim de mês, período em que o poder de compra da população tende a ser menor.