Motociclista morre após queda no Parque da Cidade

Um motociclista morreu, na noite desta quinta-feira (29/5), após sofrer uma queda na via interna do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, em Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 19h e enviou duas viaturas ao local.



Ao chegarem, as equipes encontraram o condutor caído no chão ao lado de uma motocicleta Yamaha de cor azul. A vítima estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória. Foram iniciadas manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) pelos bombeiros e pela equipe médica do Samu, mas o óbito foi confirmado no local. Até o momento, não se sabe a dinâmica do acidente.

A Polícia Civil do DF foi acionada e a área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.