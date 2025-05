Ibaneis sobre greve dos professores: "Eu garanto que vou cumprir a cobrança da multa"

Durante evento no Gama, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, comentou a decisão da Justiça que declarou abusiva a greve dos professores da rede pública, determinando corte de ponto e multa de R$ 1 milhão por dia de paralisação. Para o governador, a greve tem motivação política e foi articulada pela atual diretoria do sindicato da categoria, que, segundo ele, enfrenta dificuldades para se manter no comando da entidade.

Ibaneis elogiou a decisão judicial que considerou a greve abusiva. “A Justiça, que é sábia — e é por isso que nós apelamos para a Justiça —, declarou a greve abusiva, mandou cortar o ponto e aplicar multa de R$ 1 milhão por dia de paralisação. Eu acho que a decisão foi correta”, disse. O governador também reforçou o compromisso do governo com o cumprimento da decisão: “Eu garanto que eu vou cumprir a cobrança da multa. Eu tenho certeza disso”.

“A mesa de negociação sempre esteve aberta com os professores. A greve é meramente política, porque eles estão num processo de eleições internas e a atual diretoria do sindicato, pelo que dizem, não teria condições de renovar os seus mandatos”, afirmou Ibaneis.

O governador ainda criticou o movimento por, segundo ele, prejudicar alunos e famílias. “Eles tentaram mobilizar, utilizando de forma indevida os professores, os alunos e as famílias para colocar essa greve na rua”, declarou.

