Ibaneis destaca parcerias com empresários na inauguração de praça no Gama

Foi inaugurada, na manhã desta sexta-feira (30/5), a praça da Quadra Parque Gama, no setor central da cidade, por meio do projeto Adote uma Praça. A iniciativa busca a parceria entre o poder público e empresas, instituições ou indivíduos para a manutenção e revitalização de espaços públicos como praças, parques e áreas verdes.

No evento, estavam presentes o governador Ibaneis Rocha (MDB), a administradora do Gama Joseane Feitosa, o secretário do Governo José Humberto Pires, e o secretário de Projetos Especiais Marcos Teixeira, além de representantes da comunidade.

Em sua fala, o governador destacou os benefícios da parceria com a iniciativa privada. “Vários locais aqui do Distrito Federal estão reformados graças ao projeto. Desde calçadas, estacionamento, quadra de esporte, parcão, toda a infraestrutura feita pelo empresário. Isso alivia o governo que não dá conta de tudo", afirmou.

Ibaneis comemorou a desburocratização de processos no setor imobiliário e apontou a geração de empregos como prioridade. “Hoje falta, inclusive, mão de obra qualificada para os empreendimentos que estão em andamento aqui no Distrito Federal”, observou.

Por fim, destacou a parceria com o Governo de Goiás para subsidiar o transporte de trabalhadores do Entorno e integrar políticas sociais. “Essa integração entre o Distrito Federal e o Entorno é muito importante para o desenvolvimento das duas regiões”, concluiu.

A administradora regional do Gama celebrou a parceria com o Governo do Distrito Federal na execução do programa Adote uma Praça e destacou a importância do projeto para o desenvolvimento da cidade. “O Gama é a segunda região administrativa que mais tem esse programa. Quando assumi em 2020, começamos esse empreendimento e a administração fica muito feliz dessa parceria e desse programa inteligente lançado pelo governo”, comemorou.

