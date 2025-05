Morre mulher esfaqueada 30 vezes dentro de casarão em Pirenópolis

Após quase um mês internada em estado grave, morreu a mulher de 33 anos que levou mais de 30 facadas do companheiro, dentro de uma kitnet, no centro de Pirenópolis (GO). Aranalla Janaína foi brutalmente golpeada pelo assassino, de 40 anos, em 28 de abril. A morte foi informada por familiares à Polícia Civil (PCGO) no sábado (24/5).

O crime ocorreu em um casarão com diversas kitnets, na Avenida Benjamin Constant, próximo à entrada da cidade. O autor morava com a mãe, a metros de distância da pousada, mas cerca de um mês antes do feminicídio alugou uma kit no casarão, onde a namorada costumava visitá-lo. No dia do crime, o casal teve uma discussão e o homem atingiu a vítima brutalmente, com 32 facadas, segundo informou ao Correio o delegado responsável pelo caso, Tibério Martins.

De acordo com o investigador, a mãe da vítima contou, em depoimento, que o relacionamento entre os dois durou cerca de 20 anos, entre términos e reconciliações. No período de separação, o homem casou-se com outra mulher e teve filhos. Aranalla também oficializou a união com outro rapaz e teve dois filhos — atualmente com 8 e 10 anos. Depois, ambos terminaram os casamentos e reataram.

Prisão

O autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMGO). O dono da kitnet acionou a polícia quando percebeu a briga. Os militares encontraram um cenário de terror no local: havia poças de sangue e itens jogados por todos os cômodos. Na delegacia, o autor permaneceu em silêncio. Ele vai responder por feminicídio e pode pegar de 20 e 40 anos de prisão.