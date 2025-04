Mulher leva mais de 30 facadas dentro de casarão no centro de Pirenópolis

Uma mulher de 33 anos levou mais de 30 facadas do companheiro dentro de uma kitnet no centro de Pirenópolis (GO), distante cerca de 156km de Brasília. A vítima foi resgatada com vida e está internada em estado grave em um hospital da região. O autor, de 40 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), ainda na cena do crime. Na delegacia, o suspeito permaneceu calado.

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (28/4), em um casarão com diversas kitnets, na Avenida Benjamin Constant, próximo à entrada da cidade. O autor morava com a mãe, a metros de distância da pousada, mas há cerca de um mês alugou uma kit no casarão, onde a namorada costumava visitá-lo.

Na manhã de segunda-feira, o casal iniciou uma discussão e o homem atingiu a vítima brutalmente, com 32 facadas, segundo informou ao Correio o delegado responsável pelo caso, Tibério Martins. A polícia investiga o que causou a briga. De acordo com o delegado, o casal vivia um relacionamento conturbado. “O autor morava com a mãe, mas ele sempre saía de casa, passava uma temporada fora e, por vezes, dormia nesse local, onde ocorreu o crime”, afirmou.

Prisão

O dono do estabelecimento acionou a PM quando percebeu a briga. Os policiais chegaram à kit e encontraram um cenário de terror: havia poças de sangue e itens jogados por todos os cômodos. A vítima segue internada e o quadro é delicado.

Na delegacia, o autor permaneceu em silêncio. Ele vai responder por tentativa de feminicídio. Segundo o delegado, a expectativa é de que a mulher melhore para prestar depoimento.