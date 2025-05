De volta à cadeia: operação recaptura 14 fugitivos do sistema prisional

Uma operação conjunta entre as polícias Penal, Federal e Civil do DF prendeu 14 criminosos foragidos do sistema penitenciário do DF. A ação ocorreu nessa quinta-feira (29/5).

Os policiais cumpriram mandados de prisão contra autores condenados ou investigados por crimes, como tráfico de drogas, estupro de vulnerável, roubo e violência doméstica. Ao todo, 14 foragidos foram localizados e presos. As penas somadas de todos os detidos ultrapassam 120 anos.

Os detidos foram encaminhados à Divisão de Controle e Custódia de Presos da Polícia Civil do DF (DCCP), onde seguem à disposição da Justiça.

A recaptura Polícia Penal do DF atua diariamente para localizar e recapturar foragidos do sistema penitenciário. As equipes trabalham com ações de inteligência, monitoramento e resposta rápida. Em maio, o Núcleo de Recapturas da Polícia Penal do DF fechou o período com 48 prisões até o momento — este foi o maior número registrado em um único mês desde a criação do setor.

Qualquer pessoa pode denunciar de forma anônima o paradeiro de foragidos da justiça pelo Whatsapp (61) 99666-6000, pelo telefone da Polícia Civil, 197, ou pelo 190 da Polícia Militar. A lista completa de foragidos do sistema penitenciário do DF está disponível em: https://seape.df.gov.br/foragidos/.