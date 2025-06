Partida de Francisco Galeno repercute entre artistas e galeristas

A arquitetura da cor inventada por Francisco Galeno não é apenas uma combinação genial de tons e formas. O artista, que morreu na segunda-feira (2/6), criou um alfabeto visual no qual uniu Brasília e Piauí em combinações que formam a identidade visual da cidade. “Sua relação com Brasília era visceral. Galeno não foi apenas um artista que viveu aqui — ele ajudou a moldar o imaginário visual da cidade”, avisa Rogério Carvalho, arquiteto e diretor-curador dos palácios presidenciais do Brasil.

A morte de Galeno deixou a cena artística brasiliense desolada. O artista radicado em Brazlândia, que chegou à capital em 1965, aos 8 anos, para acompanhar o pai que vinha trabalhar na construção, era também um dos nomes de maior prestígio na arte do Planalto Central. Uma obra de Galeno estava na bagagem da presidenta Dilma Rousseff quando visitou a Casa Branca, em 2012. Era um presente para o então presidente americano, Barack Obama.

Galeno também assina a pintura As quatro estações, entregue em abril deste ano para compor a nova coleção do Palácio do Planalto. A obra acolhe os visitantes no Salão Nobre do palácio. “Ele levou um tempo fazendo aquilo que sabia fazer melhor: arquitetura das cores, objetos canônicos populares. Esse quadro é uma festa de bem-feito, essa pintura vai virar um ícone para a cidade. É uma abstração afetiva, em que a cor define muito dessa arquitetura porque utiliza objetos de herança popular dentro de um palácio modernista”, aponta a historiadora de arte Graça Ramos.

A última exposição individual de Galeno em Brasília foi em 2022, na Referência Galeria de Arte, que representa o artista em Brasília. Tratava-se de uma reunião de 45 objetos e pinturas realizados na última década, uma produção recente feita na terra natal, o Delta do Parnaíba, para onde voltou nos últimos anos em busca de inspiração nas próprias raízes. Arte por acaso, como brincou o artista em entrevista, foi fruto de uma “residência autônoma” no Piauí.

Para a curadora Marília Panitz, que ajudou a organizar a exposição junto com Onice Moraes, proprietária da galeria, a pintura de Galeno passava por ligeira mudança devido ao retorno às origens. “Havia muitas pinturas grandes. E uma coisa muito interessante é que a pintura dele tinha adquirido menos aqueles padrões que são quase estampas indígenas, e algo que era quase uma figuração, quase uns casarios, com grandes manchas de cor, que antes não tinha muito”, conta.

A curadora acredita que Galeno só não era mais reconhecido nacionalmente porque nunca saiu do circuito Brasília-Brazlândia-Delta do Parnaíba. “Porque se estivesse no centro, ou se aparecesse como novidade do Centro-Oeste agora, porque o Centro-Oeste está na moda, ele estaria super na ponta”, diz. “Ele fez muita coisa, expôs no exterior muitas vezes, mas nunca chegou a ficar entre os grandes, como outros. É um pecado geográfico. Acho super importante a história dele, essa coisa de ele ter vindo de uma família de artesãos, da costura à construção de barco, e aproveitado tudo isso dentro do trabalho. Estão ali todas as raízes, inclusive no sentido de etnia”. Há na obra, segundo a curadora, uma marcação indígena tão forte quanto a da história afro, com símbolos e ícones que lembram os padrões das culturas originárias do Brasil.

A galerista Onice Moraes, da Referência Galeria de Arte, lembra o quanto as raízes e a ancestralidade eram importantes na obra do artista. “Ele mantém aquela lembrança, a memória da mãe rendeira, do pai que trabalhava com madeira, com couro. E tudo isso ele trabalha de uma forma tão delicada que, mesmo colocando sempre os mesmos elementos na obra, ele passa uma imagem renovada. As pessoas gostam porque são manifestações muito verdadeiras, espontâneas, muito íntimas da vida e da criação dele”, explica Onice.

A historiadora de arte Graça Ramos, muito amiga de Galeno e que assina com ele o livro infantil Vamos voar as trancinhas?, compara as circunstâncias da morte do artista com sua própria trajetória. O corpo de Galeno foi encontrado em casa, no Delta do Parnaíba, na segunda-feira. O artista estava com dengue e se queixou ao filho, João Galeno, que mora em Brasília, de um mal-estar. Aconselhado a procurar um médico, Galeno parou de responder aos telefonemas e mensagens na última quinta-feira. Na segunda, foi encontrado pela mulher que faz a faxina na casa do artista.

Há alguns anos, ele enfrentou um câncer e, sem plano de saúde, contou com a ajuda de amigos para o tratamento, realizado nos melhores hospitais da cidade. “É um país em que um artista consegue se tratar de um câncer com muita ajuda solidária e é morto por um mosquito porque o país não cuida da saúde pública”, lamenta Graça, que aponta Galeno como um dos poucos artistas da capital que sobrevivia da venda das próprias obras. “É uma doença que está no país inteiro, mas especialmente em regiões mais empobrecidas, como o Piauí. É um homem que vem de uma origem simples para uma cidade em construção, que ele próprio ajuda a construir, porque ele é parte de nossa riqueza vocabular plástica, volta para este mundo e é engolido por essa precariedade que é do país todo.”

Triste e emocionado, o artista e curador Ralph Gehre aponta a obra de Galeno como emblemática e fruto da alma de “um homem bom”. “Um homem gentil, risonho, com princípios. A gente sempre fala do artista, mas ali tem esse fato de ser um homem bom”, diz. Gehre fez a curadoria da exposição Galeno — Uma nova direção: estripulias, retrospectiva que ocupou o Museu dos Correios em 2014. “O Galeno usufruiu de um privilégio raro de ter o reconhecimento do próprio trabalho. É uma unanimidade, as pessoas gostam, se identificam, reconhecem o trabalho dele. E isso não é qualquer coisa”, acredita.

Membro do comitê de indicação do Prêmio Pipa, curador da 29ª Bienal de São Paulo, em 2010, junto com Moacir dos Anjos, e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (FAU/USP), Agnaldo Farias lamenta que pouca gente fora de Brasília saiba da importância da obra de Galeno. “Temos um problema sério de difusão da produção artística. É muito limitada e ainda se dá prevalência a quem expõe no Rio e em São Paulo”, reconhece. “Galeno é muito importante e me encantou desde cedo, desde a primeira vez que estive em Brasília, no fim dos anos 1980.”

A atenção do crítico e curador foi captada pela geometria construtivista e alegre do traço do artista, uma composição diferente das obras geométricas mais sisudas às quais estava acostumado. “Ele ficava numa linhagem de um lado Volpi, Rubem Valentim, Emanoel Araújo, mas com muito mais cor, mais vibrante. O Galeno era mais intenso. Chamou muito a atenção. E mais irrequieto, me parecia que tinha essa força da produção vernacular que você encontra em beira de estrada, em beira de rio”, explica.

Francisco Galeno nunca chegou a estudar arte formalmente. Quando começou a produzir, sempre soube em qual fonte bebia e quais elementos queria extrair de lá. Não gostava de dar muitas explicações sobre o trabalho, preferia contar histórias dos objetos que ganhavam as formas geométricas nas pinturas. “É impressionante esse talento irrefreável que uma pessoa tem, e não precisa de formação, ultrapassa tudo e produz um trabalho de uma qualidade muito grande. Acho que o reconhecimento dele vai ser cada vez maior. É uma questão de tempo, é fatal. É uma obra muito luminosa”, garante Farias.

O também curador Marcus Lontra aponta Galeno como uma ponte em um mundo dividido entre arte popular, erudita e regional. Quando surgiu, o artista não se encaixava em nenhuma dessas categorias, mas reunia elementos de todas elas. “O trabalho tinha a referência à popular, de infância e memória, mas, ao mesmo tempo, era extremamente sofisticado”, diz Lontra. “E uma coisa tocante na obra dele é que é o grande artista do entorno. Não é o pintor do Plano Piloto, nem do Lago Sul, é o pintor da cidade satélite da Brasília que se forma em torno da utopia. O Galeno é a realidade poética do satélite que virou estrela”, acrescenta.

Desde 2009, Francisco Galeno divide com Athos Bulcão a assinatura artística das paredes da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, localizada na quadra 308 Sul. Enquanto os azulejos de Bulcão embelezam a área externa da igreja, as paredes internas foram pintadas por Galeno. Em uma referência à obra de Alfredo Volpi, que pintou a primeira obra de arte no interior da igreja, Galeno fez um retrato de Nossa Senhora de Fátima sem rosto e com uma pipa no lugar das mãos. Em 1958, Volpi havia pintado a Virgem Maria segurando o menino Jesus, ambos sem rosto. No entanto, após reações das alas mais conservadoras da Igreja Católica, a arte foi apagada. Em 2009, Galeno foi incumbido de pintar as paredes da Igrejinha e a arte permanece no local até hoje.

O arquiteto Fábio Chamon, 45 anos, morador da 308 sul, visitou a Igrejinha ontem e enalteceu a obra de Galeno. "A arte dele é fundamental e transcende este momento. O painel de Galeno tem resultado tão expressivo e determinante que se vale da arte original do Volpi para propor um novo momento para o interior daqui", afirma. "Ele não cria algo exatamente novo, ele se faz de uma referência histórica. Se você observar, aqui as referências todas permanecem. Essa questão das pipas, das cores, dos elementos, é algo extremamente lúdico. Envolve até festejos de santos, de igreja católica, como São João ", menciona.



Ildria de Santana Lima Simplício, 67, aposentada e moradora do Gama, vai à Igrejinha sempre que pode. Ela chegou a conhecer Francisco Galeno e elogiou sua obra. “Desde 1974 venho aqui. Eu o conheci porque fui do Conselho de Cultura de Brasília. Sobre as paredes, acho algo divino. De uma suavidade, os desenhos, eles nos neutralizam de uma forma, nos acalmam, nos fazem repensar nossas devoções em tudo. Ele foi a pessoa certa, para ter feito essas artes”, destaca.

A aposentada Maria das Graças Pereira, 63, é uma devota da paróquia e marca sua presença sempre. “De terça-feira à domingo, sempre estou por aqui Eu me sinto segura no local. Gosto das paredes, porque eu conheci essa pintura aí, não conheci outra. Acho bonito e maravilhoso”, finaliza.