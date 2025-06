Traficante que executou jovem a tiros em Ceilândia é preso em Alexânia (GO)

Policiais civis da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) prenderam, na noite desta segunda-feira (2/6), o acusado de executar Sthefanie Queiroz, 24 anos. A jovem foi morta a tiros, em frente a um lava-jato, na QNN 17/19 de Ceilândia, em 22 de abril.

Wender Alves de Oliveira, 19, é investigado por homicídio e foi localizado pelas equipes no condomínio Portal do Lago, em Alexânia (GO). O suspeito chegou a se apresentar na delegacia dias depois do crime e alegou que sofria ameaças da vítima. Na época, ele não ficou preso por não haver mandado de prisão expedido. Após a Justiça deferir a prisão, Wender fugiu para Alexânia.

Motivação

Sthefanie foi morta com ao menos cinco tiros. Segundo as investigações, a motivação seria a disputa pelo tráfico de drogas na QNN 19. Testemunhas contaram que, um dia antes do crime, a jovem teria procurado o autor e proferido ameaças.

Segundo a polícia, apesar da pouca idade, Wender era um dos traficantes mais temidos em Ceilândia,

justamente por ter um comportamento violento.