Homem é morto a tiros em Ceilândia durante a madrugada desta quarta-feira

Na madrugada desta quarta-feira (3/6), um homem de 32 anos foi encontrado morto, na QNO 19, em Ceilândia Sul, vítima de disparos de arma de fogo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem sinais vitais, com ferimento incompatível com a vida na cabeça. O suspeito está foragido.

A Polícia Militar do DF (PMDF) também atendeu a ocorrência e isolou a área para a realização da perícia. Um ônibus que passava pela região foi atingido pelos disparos, com danos visíveis nas janelas e laterais. O veículo seguiu até a 24ª Delegacia de Polícia, onde passageiros relataram que a confusão teria começado em uma distribuidora de bebidas ao lado do local do crime. Não há relatos de feridos.

Até o momento, o suspeito não foi localizado. Câmeras de segurança da região podem auxiliar na investigação, mas ainda não foi possível confirmar o funcionamento dos equipamentos nem obter as imagens. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso.