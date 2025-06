PCDF mira pichadores de monumentos e órgãos públicos de Brasília

A ação danifica o meio ambiente urbano e causa prejuízos aos cofres públicos do DF estimados em mais de R$ 1 milhão anual - (crédito: Divulgação/ PCDF)

Nova operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), vai combater intensas ações de pichadores que vandalizam o o patrimônio histórico de Brasília. Denominada Rabiscagem, a operação é conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia. Com a prática, calcula-se um prejuízo anual de mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos do Distrito Federal.

Após um ano de investigações, foram identificados os principais autores, que são compulsivos e contumazes na prática delituosa, segundo a corporação. Além disso, realizam disputas entre os grupos rivais e demonstram desprezo às normas públicas, desrespeito a templos religiosos e idosos que não possuem condições financeiras de recuperar o bem danificado pelas pichações.

Os criminosos picharam sedes de todos os poderes, além de inúmeras placas públicas e propriedades privadas, acarretando em intensa poluição visual no plano piloto e monumentos históricos tombados. Igrejas e viaduto do Sudoeste, sedes de órgãos públicos, ponte JK, diversas residências no Cruzeiro e placas públicas na região foram pichados.