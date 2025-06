Gripe Aviária: saiba para quem ligar em caso de suspeita da doença

Após a confirmação, na noite de terça-feira (3/6), do primeiro caso de gripe aviária no Distrito Federal, integrantes do GDF e o presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) alertaram a população sobre a necessidade de atenção para os sinais da doença em aves possivelmente contaminadas. "Observe se a ave está com o pescoço torto, se está cambaleando por aí está, se apresenta espirros ou tosse", orientou Rôney Nemer, presidente do Ibram.

Se isso acontecer, a recomendação é que a pessoa não se aproxime da ave e, imediatamente, entre em contato com a Seagri ou com o Cetas do Ibama. "Se vir um animal morto ou ferido, não chegue perto, não ponha a mão, ligue para um dos órgãos", completou Nemer

Contatos:

A Seagri recomenda que, caso a população veja um animal com suspeita da doença, seja fotografado ou filmado e encaminhado para os seguintes canais:

WhatsApp: (61) 99154-1539

E-mail: falecomadefesa@seagri.df.gov.br