Gripe Aviária: Secretaria de Saúde monitora oito pessoas no DF

Caso de gripe aviária foi confirmado no Zoológico de Brasília. No DF, oito pessoas são monitoradas

A Secretaria de Saúde monitora oito pessoas que tiveram contato com ave silvestre morta no Distrito Federal. Após detecção do vírus responsável pela gripe aviária em irerê morto no Zoólogico de Brasília, funcionários estão sendo monitorados.

“São médicos veterinários e também tratadores do zoológico que entraram em contato com o irerê”, contou o secretário de Saúde do DF, Juracy Lacerda, durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (4/6) no Palácio do Buriti. De acordo com o secretário, nenhum dos monitorados apresentou qualquer sintoma até o momento.

Confirmação

O Zoológico de Brasília foi fechado após um pombo e um irerê, espécie de marreco, serem encontrados mortos nas dependências do local. Embora o secretário de Agricultura, Rafael Bueno tenha afirmado, nesta quarta-feira (4/6) que o pombo não apresentava o vírus da gripe aviária, os testes no Irerê detectaram a presença do H5N1 no animal.