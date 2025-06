Mega Sena acumulada sorteia R$ 45 milhões nesta quinta-feira (05/06)

O último concurso da Mega-Sena acumulou em R$ 45 milhões e os brasilienses correm atrás da bolada. Os apostadores podem escolher os seis números da sorte até às 19h desta quinta-feira (05/06). Para realizar a aposta pode-se optar pela modalidade da surpresinha, em que o sistema escolhe os números para você, ou a teimosinha, que utiliza os mesmos números em diversos concursos.

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no último concurso, as quais foram 04, 19, 38, 43, 48 e 55. Dessa forma, os apostadores podem realizar os jogos de forma online, pelo site da Caixa Econômica ou presencialmente em uma lotérica para o sorteio que será realizado às 20h.

Habner Sardeiro, de 32 anos, conta que começou a realizar os jogos com mais frequência nos últimos cinco meses e que prefere apostar quando há prêmios acumulados. O gestor público explica que quando vai realizar os jogos costuma pesquisar quais números caem mais, na expectativa de conseguir acertar o sorteio. "Geralmente faço uma pesquisa sobre os números que caem com maior frequência ou possíveis resultados", conta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sardeiro afirma que ganhar o prêmio "com certeza" mudaria a vida dele, e também, das pessoas próximas a ele. O gestor expõe que em um primeiro momento, investiria o dinheiro e pagaria algumas contas. Além disso, Habner usaria os milhões para aposentar os pais e explorar lugares no Brasil. "A gente tem tanta riqueza, tantos lugares bonitos ainda não conhecidos. Eu teria essa curiosidade", conta.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti