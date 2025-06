Mais quatro vítimas reconhecem acusado de estupro de menor em Valparaíso

Quatro novas vítimas reconheceram o homem preso acusado de raptar e estuprar uma menina de 13 anos, em Valparaíso de Goiás, como autor de novos crimes. As denúncias foram registradas na Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam) nessa quinta-feira (5/6) depois da repercussão do caso.

Segundo Samya Noleto, delegada responsável pelo caso, duas menores de idade, uma de apenas 14 anos, afirmaram que foram tocadas nas partes íntimas pelo investigado durante a abordagem. Outras duas denunciaram que o homem as empurrou para dentro do carro, na tentativa de raptá-las. O caso mais antigo aconteceu em dezembro de 2024. Em todas as abordagens, o homem também teria usado uma máscara e jaqueta, da mesma forma que a vítima de 13 anos relatou.

O crime contra a menor, de 13 anos, foi cometido na madrugada do último domingo (1/6), quando ela estava andando para a casa. No caminho, encostou em um portão e foi rendida pelo homem, que estava com uma arma na mão. Ele tocou as partes íntimas da jovem e, em seguida, forçou-a a entrar no carro dele. De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), a menina foi estuprada e, posteriormente, abandonada em outro ponto da cidade.

Nesta quarta-feira (4/6), o homem se apresentou à PCGO acompanhado de um advogado. Antes, segundo a polícia, ele estava escondido na casa da mãe dele, no Recanto das Emas. Ele segue preso, segundo a delegada.