Suspeito de matar dono de hamburgueria em Sobradinho se entrega à polícia

Campos é apontado como autor do disparo que matou o dono da lanchonete My House Burger, - (crédito: Redes sociais)

O homem suspeito de assassinar o empresário Joárdenes Rufino Sousa da Silva, de 44 anos, se entregou à polícia, nesta quinta-feira (6/6). Ariston Ferreira Campos, 50, sargento reformado do Corpo de Bombeiros e dono de um estúdio de tatuagem, é apontado como autor do disparo que matou o dono da lanchonete My House Burger, na Quadra 13 de Sobradinho, na tarde de terça-feira (3/6).

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), as investigações apontam que o crime foi motivado por desavenças anteriores entre autor e vítima. No momento do crime, Joárdenes estava no caixa do estabelecimento, quando foi chamado à rua pelo suspeito e alvejado com um disparo de arma de fogo.



O autor fugiu a pé logo após o ataque. O caso é investigado como homicídio qualificado.