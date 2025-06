Venda de apartamento pode ter motivado execução de dono de hamburgueria

A motivação do homicídio do empresário Joárdenes Rufino Sousa da Silva, 44 anos, pode estar ligada à venda de um apartamento. O dono da hamburgueria My House Burger, localizada em Sobradinho 1, foi assassinado com um tiro no tórax por Ariston Ferreira Campos, 50, proprietário de um estúdio de tatuagem e sargento reformado do Corpo de Bombeiros, na tarde dessa terça-feira (3/6). O suspeito segue foragido.

O Correio apurou que, neste ano, Ariston vendeu um apartamento a Joárdenes, em Sobradinho. Após a negociação, os dois passaram a discutir sobre uma área anexa ao imóvel. Joárdenes alegava que o “puxadinho” fazia parte do apartamento, enquanto Ariston negava a inclusão da estrutura na venda. Em 17 de março, os dois chegaram a ir à delegacia prestar queixa.

Segundo as investigações da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), o crime tem relação com desavenças anteriores. A Polícia Civil segue no encalço do autor. Qualquer informação sobre o paradeiro dele pode ser repassada ao número 197, da Polícia Civil.

O crime

A execução ocorreu em plena luz do dia, por volta das 14h30, na Quadra 13 de Sobradinho. Ariston apareceu na hamburgueria da vítima, a My House Burger, e a chamou. Joárdenes estava no caixa do estabelecimento e saiu após o chamado do suspeito. Do lado de fora, foi baleado e morreu no local.

Ariston é dono de um estúdio de tatuagem e trabalha também como body piercing e fugiu após o crime. O empreendimento fica no andar de cima da hamburgueria da vítima.