Vídeo: Praça do Relógio é vandalizada cinco dias após reinauguração

Símbolo de Taguatinga, a Praça do Relógio amanheceu vandalizada nesta terça-feira (10/6). Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram quatro bancos do espaço tomados por pichações. O fato ocorre menos de uma semana após a reinauguração do local, que foi repaginado e entregue à população na última quinta (5), aniversário da cidade.

A reforma da Praça do Relógio incluiu a construção de novas calçadas em pavimento rígido; a instalação de um sistema de drenagem, com quatro bocas de lobo, antes inexistentes; a colocação de novas pedras portuguesas; e a instalação de uma nova baia de ônibus em frente à praça. A estrutura do relógio, principal símbolo do local, também foi completamente restaurada, com troca do acrílico, reforma da casa de máquinas e acabamento na fonte luminosa.

A reportagem entrou em contato com a Administração de Taguatinga que, até o momento desta publicação, não havia se manifestado. O espaço permanece aberto.

Confira o vídeo das pichações:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular