Homem é preso por descumprir medida protetiva em núcleo rural no Gama

Homem é preso por descumprir medida protetiva no Núcleo Rural Casagrande, no Gama - (crédito: PMDF)

Na manhã desta terça-feira (10/6), uma equipe do Programa de Vigilância (Provid) do Batalhão Rural da Polícia Militar (BPRural) atendeu a uma ocorrência de violência doméstica no Núcleo Rural Casagrande, na região do Gama.

Durante o atendimento, a vítima demonstrava sinais de nervosismo devido a ligações insistentes que recebia. Questionada pelos policiais, ela revelou que o autor das agressões, reincidente no crime, tentava entrar em contato. Com a autorização da vítima, uma das chamadas foi atendida e, ao constatar que se tratava do agressor, a equipe confirmou o flagrante de descumprimento de Medida Protetiva de Urgência.

Diante da situação, os policiais localizaram o suspeito, um homem de 27 anos, que foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis.