Foragido da Justiça é preso depois de colidir moto com ônibus

Um homem foi detido, na tarde desta terça-feira (10/6), depois de ser identificado como foragido da justiça desde março deste ano. O caso ocorreu na Quadra 603 do Recanto das Emas, depois de a equipe do 27º Batalhão de Polícia Militar atender a ocorrência de um acidente envolvendo a colisão de uma moto e um ônibus.

O motociclista estava no chão, sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros, quando os agentes verificaram a identidade do condutor e detectaram um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Judicial de Corumbá de Goiás, datado de 13 de março de 2025, por lesão corporal. A motocicleta envolvida no acidentede foi encaminhada para o pátio do Detran por conta do licenciamento vencido.

Em razão dos ferimentos do acidente, o homem foi encaminhado ao Hospital de Base para atendimento médico. A 5ª Delegacia de Polícia Civil foi acionada para a custódia do foragido e cumprimento da ordem judicial.