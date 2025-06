Motéis investem em experiências únicas no Dia dos Namorados

Para muitos casais, o Dia dos Namorados é uma oportunidade de aproveitar algumas horas dedicadas unicamente ao amor. Entre tabus e inovações, os motéis são os estabelecimentos mais procurados para uma comemoração íntima nesta data. Segundo a Fecomércio-DF, existem 36 CNPJs registrados como motéis no Distrito Federal, sendo 10 em Taguatinga e nove no Núcleo Bandeirante.

Para Carlos Eduardo Ferreira, diretor regional da Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis), 12 de junho é considerado o Natal do setor. "É a data com maior movimentação de clientes. Nos preparamos durante o ano inteiro para proporcionar ótimas experiências aos frequentadores", comentou.

Jael da Silva, presidente do Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindhobar), destacou que os motéis se adaptaram à mudança de público. "Hoje, podem ser considerados meios de hospedagem e muitos estão aplicativos, como Airbnb, por exemplo", explicou.

Uma das novidades do setor são os "lovehoteis". "Muitas vezes, os clientes procuram uma suíte que ofereça churrasqueira, piscinas privativas e eletrodomésticos", comentou Carlos Eduardo. As mudanças compõem a tendência conhecida como "nova motelaria", que expande a atuação dos motéis para serviços de hospedagem, gastronomia e experiências imersivas e únicas.

Renovação

Segundo o gerente regional da ABMotéis, esses serviços vieram para atender a um novo público."Antigamente, os jovens recorreriam aos motéis para se relacionarem. Hoje, cada vez mais esse tabu vem caindo. É comum que os jovens venham ao motel, porque a família aceita o relacionamento", relatou. Pesquisa da associação mostrou que 80% do público heavy user — que frequentam motéis ao menos três vezes por mês — são casados ou estão em união estável.

Para ressignificar a ida ao motel, os estabelecimentos buscam oferecer experiências únicas aos clientes. O Flamingo, na BR-020, investe em pratos finos e requintados. "Prezamos pela qualidade dos alimentos e pelo atendimento aos clientes", comentou Elza Bezerra, gerente do estabelecimento. É possível encontrar no cardápio pratos como beef ancho, cordeiro, filé à parmegiana e picanha.

O motel Ame Mais, em Ceilândia, encontrou uma forma de amenizar o desconforto dos casais apaixonados nas longas filas que se formam no Dia dos Namorados, transformando a espera em um momento romântico. O estabelecimento oferece drinks como cortesia, ao som de música ao vivo.

De acordo com a gerente Andreia Palazzo, a iniciativa aumentou o fluxo de clientes. "Muitas pessoas não têm paciência para encarar a fila. Por isso, procuramos oferecer uma experiência mais leve e deixar o clima agradável para os clientes", afirmou.



















Suítes

As suítes são as atrações principais dos motéis. Para oferecer experiências únicas, eles investem em espaços decorados e temáticos. Das 58 suítes do Ame Mais, 12 são temáticas, com banheira, chuveiros e itens para apimentar a noite.

Na contramão dessa tendência, Andreia Palazzo percebeu uma preferência por ambientes mais caseiros. "Fizemos alguns estudos para atender melhor a clientela e identificamos que muitos casais procuram suítes que não passem a imagem de motel", revelou.

Como alma do negócio, as suítes têm que ser bem pensadas para atender ao público. O Flamingo, por exemplo, possui quartos adaptados para atender pessoas com deficiência. "É importante acompanharmos as tendências para modernizar nossa estrutura e oferecer mais opções", assinalou a gerente Elza Bezerra.

Outro tabu do ramo, a higiene, considerada precária por muitos clientes, se tornou prioridade. "Fazemos a limpeza com produtos hospitalares, o que torna o serviço mais rápido e eficaz", garantiu Andreia Palazzo. Além disso, segundo ela, itens como roupas de cama e toalhas são lavadas e secas em alta temperatura, para eliminar qualquer risco de contaminação.

* Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho