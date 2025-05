Avenida Central do Núcleo Bandeirante passará por renovação para população

As melhorias também padronizarão quiosques, com novas mesas, bancos, lixeiras e pergolados - (crédito: Seduh-DF)

A Avenida Central do Núcleo Bandeirante passará por diversas melhorias. Entre elas, calçadas mais largas, rotas acessíveis erampas nos principais pontos de travessia, além de estacionamentos reorganizados e espaços compartilhados entre pedestres e ciclistas. As reformas fazem parte da segunda etapa do projeto viário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF), que abrange os trechos 2, 3 e 4 da avenida.

A proposta, que foi aprovada pela Portaria nº 68, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (23/5), será encaminhada à Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), que ficará responsável pelos projetos executivos e complementares necessários para a realização da obra.

A primeira etapa do projeto, aprovado no ano passado, vai da Vila Divinéia até o balão próximo ao posto San Remi. Agora, nesta fase, a revitalização avança por mais 90,5 mil m² até o Parque Bandeirante.

O projeto visa, principalmente, a ampliação das calçadas para melhorar a circulação de pedestres e cadeirantes. Serão construídos 3.430 metros de passeios acessíveis, e a sinalização será reforçada com novas faixas de pedestre. Além disso, entradas de ruas sem saída serão transformadas em calçadas contínuas com plataformas elevadas. As calçadas próximas ao comércio serão organizadas em faixas, com rampas e escadas. Já na Praça do Mercadão, após a escadaria, serão instalados pergolados para apoiar o comércio local e integrar a 3ª Avenida à Avenida Central.

“A proposta prioriza demandas da comunidade e tem como diretriz principal a acessibilidade nas calçadas, já que há grande circulação de pedestres”, afirma o subsecretário de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura da Seduh, Vitor Recondo.

O administrador regional do Núcleo Bandeirante, José de Assis Silva, conta que a obra atende a uma reivindicação antiga. “Muitos idosos pediam por mais acessibilidade. Sem falar na reorganização dos estacionamentos. A avenida tem 65 anos e nunca passou por uma transformação desse porte. Será um grande ganho para a comunidade”, diz.

Também serão recuperados 4.643 m² de áreas verdes, com o plantio de 152 árvores. Outro ponto de ação será a a reorganização dos estacionamentos próximos ao comércio e aos canteiros centrais, vagas para carros, motos, bicicletas, idosos e pessoas com deficiência (PcD). Nos estacionamentos junto aos edifícios, o espaço será compartilhado com bicicletas.

*Com informações da Agência Brasília

