Chatô

Ibaneis prestigia apresentação exclusiva do musical Chatô nesta terça (10/6) Na pré-estreia do musical "Chatô & Os Diários Associados — 100 anos de paixão", o governador do Distrito Federal falou sobre a admiração que tem por Assis Chateaubriand e elogiou o papel do Correio Braziliense para a imprensa brasileira. Confira o vídeo