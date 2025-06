"Correio é o legado de Chatô para o DF", assinala gestora de exposição

O maior desafio da exposição foi retratar as inúmeras facetas de Chatô, de empresário, comunicador, político e criador de um legado inesquecível - (crédito: Ed Alves )

Foram dias "respirando Chatô". É assim que descreve a gestora do Centro de Documentação do Correio Braziliense (Cedoc) e coordenadora da exposição Assis Chateaubriand — Quem não ousa, não vence, Cilene Vieira.

"Não há quem não consiga elogiar o empreendedorismo dele em trazer a televisão para a América Latina, a inauguração da Rádio Tupi, tudo para ele tinha que ser grandioso", destaca. Para ela, o maior desafio da exposição foi retratar as inúmeras facetas de Chatô, de empresário, comunicador, político e criador de um legado inesquecível.

O maior legado para a capital federal, destaca Cilene, é o Correio Braziliense, fundado na mesma data da inauguração de Brasília. "Aos 65, Brasília está construindo uma identidade e o Correio é parte dessa cultura", pontua.

A exposição Assis Chateaubriand — Quem não ousa, não vence, está em cartaz no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para acompanhar o musical, nesta terça (10/6) e quarta-feira (11/6).

Em um conjunto de 20 painéis, a mostra acompanha vários aspectos da vida de Assis Chateaubriand, com uma linha do tempo e ênfase, sobretudo, nas diversas campanhas realizadas em nome do desenvolvimento brasileiro.

Espetáculo



O espetáculo Chatô & os Diários Associados — 100 anos de Paixão estará em cartaz nesta quarta-feira (11/6), também no Ulysses Guimarães, com sessões abertas ao público, às 16h e às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Ingresso Digital, a partir de R$ 80 (meia-entrada). A classificação indicativa é de 10 anos.

Dirigida por Tadeu Aguiar, a peça, escrita por Fernando Morais e Eduardo Bakr, tem em seu elenco grandes nomes como Stepan Nercessian, Claudio Lins, Patrícia França e Sylvia Massari.