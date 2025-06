Veja quem é o suspeito de executar detento durante o trabalho no Riacho Fundo

Thales Victor Ferreira de Andrade Barbosa, 33 anos, é suspeito de atirar e matar um detento do CPP. - (crédito: Material cedido ao Correio)

O suspeito de atirar e matar um detento do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) é Thales Victor Ferreira de Andrade Barbosa, 33 anos, segundo a Polícia Civil. A vítima, Deivid William Horta, foi assassinada a tiros na manhã desta quarta-feira (11/6) durante enquanto trabalhava num canteiro de obras da Administração Regional do Riacho Fundo I.

Até a última atualização desta reportagem, Thales estava foragido. Segundo o delegado à frente do caso, Johnson Kennedy, chefe da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), o autor e a vítima trabalhavam para a administração por meio de um convênio com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap). Deivid cumpria pena no CPP, enquanto Thales cumpria regime domiciliar.

Um dia antes do crime, os dois tiveram uma discussão motivada por uma suposta dívida de R$ 800. “Eles não chegaram a entrar em vias de fato, segundo relatos. Foram afastados e se acalmaram”, afirmou o delegado.

No entanto, ao se apresentarem para o serviço, às 8h, Thales sacou uma arma e efetuou disparos contra a vítima, que não resistiu e morreu no local. Por questões de segurança, os outros detentos da Funap foram levados ao Complexo Penitenciário da Papuda.