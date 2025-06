Divida de R$ 800 contraída no presídio teria motivado assassinato de detento

Uma dívida de R$ 800 feita dentro do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) teria motivado o assassinato do detento Deivid William Horta. O preso foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (11/6) durante o trabalho, na Administração Regional do Riacho Fundo I.

Deivid cumpria o regime semiaberto no CPP e era beneficiado com o trabalho externo pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap). Nesta manhã, enquanto estava no serviço, um outro detento do CPP foi ao local e efetuou disparos de arma de fogo contra o jovem, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

As investigações preliminares indicam que uma dívida contraída por Deivid com o autor teria sido a motivação do crime. Por questões de segurança, os outros detentos da Funap foram levados ao Complexo Penitenciário da Papuda. O caso é investigado pela 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo).

