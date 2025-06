"Um grande empreendedor", define assinante do Correio

A estreia do espetáculo Chatô & os Diários Associados — 100 anos de paixão, nesta quarta-feira (11/06), chamou a atenção de Sônia Amorim, de 81 anos.

A carioca é assinante do Correio há mais de 20 anos e ficou feliz por ver a peça em homenagem ao fundador dos Diário dos Associados. "É uma homenagem merecida para ele. O Chatô teve um papel importante na história e na cultura do Brasil", comentou.

Sônia destacou que o elenco de peso faz jus à história retratada no espetáculo. "É uma peça bem interpretada. Os artistas são muito bons. Com certeza vai ser uma ótima homenagem", disse.

Exposição

Além do espetáculo teatral, o público pode conferir a exposição Assis Chateaubriand — Quem não ousa, não vence, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, nesta quarta-feira (11/6).

A mostra é composta por 20 painéis que retratam diversos aspectos da trajetória de Chateaubriand, incluindo uma linha do tempo e destaque para as inúmeras campanhas que ele liderou em prol do desenvolvimento do Brasil.

Espetáculo

A estreia do musical será com sessão dupla, aberta ao público, às 16h e às 20h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ingresso Digital, com valores a partir de R$ 80 (meia-entrada). A classificação indicativa é de 10 anos.