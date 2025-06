'Chatô & os Diários' emociona público durante estreia em Brasília

Um enredo de força, emoção e muitas músicas que recontaram a história brasileira. Foi isso que o público de Brasília assistiu durante a estreia do espetáculo Chatô & os Diários Associados — 100 anos de paixão, que ocorreu na noite desta terça-feira (10/6) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Para a consultora legislativa Cleide Lemos, 60 anos, o espetáculo foi "muito pungente e tocante porque faz um panorama da nossa vida política, mostra como tem sido cíclica a ameaça a cidadania no país e mostra como a ação de uma pessoa pode mudar a história de um país".

"Pensar em como um rádio foi um instrumento de coesão social é uma questão muito forte. Essa cena que mostra os desmandos da ditadura, tudo isso é de uma força expressiva muito forte. É fazer que agente olhe para o nosso passado", completa Cleide.

Já para Flávia Franco, 43 anos, o espetáculo foi a porta de entrada para conhecer mais sobre a vida e obra de Chatô. "Achei muito interessante, é uma história que eu conhecia pouco, estou muito interessada em pesquisar mais sobre a trajetória", comenta.

Ao final, os atores se despediram ovacionados por um publico de pé.

Chatô & os Diários celebra o centenário do grupo fundado por Assis Chateaubriand, figura histórica que revolucionou a comunicação no Brasil. Com direção de Tadeu Aguiar e texto de Fernando Morais e Eduardo Bakr, o musical transita entre passado e presente ao contar a trajetória de Chatô, interpretado por Stepan Nercessian, e de Fabiano, um jornalista contemporâneo vivido por Cláudio Lins — arrastado por Chatô pelo tempo.

Entre os presentes, autoridades da política local e nacional prestigiaram o evento. Os deputados distritais Fábio Félix (PSol) e Paula Belmonte (Cidadania), o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Antonio Anastasia, a reitora da Universidade de Brasília (UnB) Rozana Naves, o empresário Paulo Octávio e Anna Christina Kubitschek, neta de Juscelino Kubitschek foram alguns dos convidados.

"Sem dúvida nenhuma, é relevante conhecer sua vida, o seu papel naqueles momentos nascentes ou renascentes da democracia", comentou o ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, antes da apresentação do espetáculo.

"A história dele (Assis Chateaubriand) é uma história que engrandeceu o Brasil principalmente na comunicação. Ele era um grande empreendedor no ramo da comunicação, na televisão, nos jornais, nas rádios. Então, ele fez muito pela comunicação do Brasil", disse o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

A montagem reúne mais de 14 atores, banda ao vivo, coreografias de Carlinhos de Jesus e direção musical de Guto Graça Mello. O espetáculo, que já passou pelo Rio e por Belo Horizonte, terá mais sessões nesta quarta-feira (11/6), também no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 16h e 20h, e segue para temporada em São Paulo, no Teatro Liberdade, de 27/6 a 17/8. Os ingressos estão a venda neste link.

Antes da apresentação da peça, o público pode conferir na sala de entrada do Centro de Convenções a exposição 'Assis Chateaubriand: quem não ousa, não vence'. As imagens fazem parte de um trabalho do Cedoc do Correio, que retrata vida e obra de Assis Chateaubriand.



























Serviço

Chatô & os Diários Associados — 100 anos de paixão



Nesta quarta-feira (11/6), com sessões às 16h e 20h. Centro de Convenções Ulysses Guimarães.