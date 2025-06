DF tem 563 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (13)

As vagas podem ser conferidas através do apllicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das agências do trabalhador - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Quem está a procura de emprego no Distrito Federal está com sorte nesta sexta-feira (13/6). As Agências do Trabalhador do Distrito Federal anunciaram a disponibilidade de 563 oportunidades. As oportunidades abrangem diversas áreas, com salários que podem chegar a mais de R$ 3 mil.

O maior salário em destaque é de R$ 3.062 para quatro vagas de supervisor de produção na indústria alimentícia em Ceilândia. Outras posições de destaque, com remuneração de R$ 3 mil, incluem: Três vagas para representante comercial; três para analista de dados; um supervisor comercial; um gerente de loja; um gerente de serviços de saúde.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

No Plano Piloto, a concentração de vagas é significativa, com dez oportunidades para açougueiro e cozinheiro geral, ambos com salário de R$ 2.119, e outras dez para ajudante de açougueiro, pagando R$ 1.606. Há ainda quatro vagas para auxiliar técnico eletrônico (R$ 1.652,32), três para auxiliar de jardinagem (R$ 1.743,69), cuidador de idosos (R$ 120/dia) e piscineiro (R$ 1.743,69). Completam a lista duas vagas para churrasqueiro (R$ 2.000) e mecânico de automóvel (R$ 1.576), além de uma oportunidade para coordenador de administração de pessoal (R$ 1.887,82) e vendedor interno (R$ 1.749).

Os interessados em participar dos processos seletivos devem cadastrar seu currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS). Também é possível comparecer a uma das 14 Agências do Trabalhador do Distrito Federal, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que o candidato não encontre uma vaga de seu interesse no momento, o cadastro é válido para oportunidades futuras, pois o sistema realiza o cruzamento de dados entre o perfil dos candidatos e as necessidades das empresas.

Empregadores e empreendedores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para a realização de entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou através do e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Também está disponível o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).