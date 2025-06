Estupros têm queda de mais de 6% no DF, mostra Mapa da Segurança Pública

No ano passado, o Distrito Federal registrou 793 vítimas de estupro, enquanto em 2023 foram contabilizadas 849 vítimas — o que representa uma queda de 6,60%. Segundo o Mapa da Segurança Pública, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta quarta-feira (11/6), do total de pessoas vítimas de estupro no DF, 672 são mulheres e 121 homens.

A queda observada no DF contraria o cenário nacional, pois 2024 foi o ano com o maior registro de estupros, totalizando 83.114 vítimas em todo o Brasil. Os números indicam que, no ano passado, 227 pessoas foram estupradas por dia no país — dessas, 86% são mulheres.

A região Sudeste apresentou uma maior concentração de estupros em números absolutos, com 29.007 registros em 2024. Entretanto, na análise sob a ótica da taxa de estupros, o destaque foi a região Norte, que liderou com a maior taxa do país, com 62,44, seguida pelo Centro-Oeste, com uma taxa de 57,73.

Feminicídio no DF e no Brasil

No recorte municipal, Brasília registrou 23 feminicídios em 2024, ficando atrás apenas dos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, que contabilizaram 51 casos cada. Já em 2023, o DF registrou 31 feminicídios, o que representa uma queda de 25,81% em relação ao ano passado.

No Brasil, o número de feminicídios no Brasil permaneceu relativamente estável em 2024, registrando um leve aumento de 0,69% em relação ao ano anterior. Foram contabilizadas 1.459 vítimas no ano passado, contra 1.449 em 2023, mantendo-se a taxa em 1,34 casos por 100 mil mulheres nos dois anos consecutivos.

