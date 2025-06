Autoridades do DF buscam refúgio em bunker após ataque de Israel

Uma comitiva de secretários do Governo do Distrito Federal, em missão oficial em Israel, aguarda a liberação do espaço aéreo do país para tentar embarcar de volta ao Brasil. O clima de tensão se instalou depois que Israel bombardeou o Irã, na noite de quinta-feira (12/6), horário de Brasília. Em resposta, o Irã declarou que o ataque de Israel é "uma declaração de guerra."

O grupo está em um hotel enquanto autoridades do DF e da embaixada do Brasil em Israel negociam a volta deles em segurança.



O Correio apurou que, durante a madrugada, a sirene de alerta tocou e o grupo se escondeu em bunkers, salas de segurança do próprio hotel. “Neste momento, não estamos em bunker. A gente só acessa quando tem alarme”, contou uma fonte.

Ainda de acordo com essa pessoa, o grupo está recebendo todo o apoio do governo de Israel e do Ministério das Relações. “Temos a expectativa de que, quando houver a liberação do espaço aéreo, a gente possa voltar”, informou.