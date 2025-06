Gripe aviária: Zoológico de Brasília registra mais um caso suspeito

O Zoológico de Brasília não vai abrir nesta sexta-feira (13/6), como estava previsto. Um novo caso suspeito de gripe aviária foi registrado no parque. Dessa vez, a suspeita recai sobre uma ave do plantel do zoo, um emu (Dromaius novaehollandiae), de origem australiana.

Segundo a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF), a ave apresentou sinais clínicos compatíveis com a doença e foi sacrificada. Os técnicos coletaram amostras biológicas, seguindo os protocolos sanitários estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O material foi encaminhado para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) de Campinas (SP), referência nacional na análise de influenza aviária, nesta quinta-feira (12/6).

Com isso, uma nova investigação sanitária foi aberta e o zoológico, que reabriria para o público nesta sexta-feira (13/6), continuará interditado por tempo indeterminado.

Aguarde mais informações.