"Gripe aviária já se adaptou a bovinos nos EUA", diz professor da UnB

A gripe aviária foi o tema do CB.Agro — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — desta sexta-feira (13/6), após nova suspeita da doença, registrada na quinta-feira (12/6), no Zoológico de Brasília, em um Emu. Jonas Brand, epidemiologista e professor da Universidade de Brasília (Unb), falou aos jornalistas Roberto Fonseca e Sibele Negromonte sobre o caso.

De acordo com ele, a gripe aviária surgiu no fim da década de 1990 e se espalhou pelo mundo, por meio das aves. "Primeiro, ela atingiu a Europa e a África. Em 2023, chegou à América, inicialmente nos Estados Unidos e, em seguida, aves migratórias trouxeram a doença para o Brasil. Agora, ela começou a se espalhar pelo interior do país”, explicou.

O epidemiologista ressaltou a necessidade de evitar que outros animais convivam com as aves doentes. “Nos Estados Unidos, esse vírus se adaptou ao rebanho bovino, com surtos de Influenza em vacas, principalmente nas leiteiras”, contou.

O DF segue protocolos rígidos e alinhados ao Ministério da Agricultura, segundo Jonas. “O Brasil é visto como referência na produção de aves no mundo. Somos um dos grandes produtores de aves e ovos”, disse. Ele acredita que os casos recentes no Brasil não devem levar ao abate de animais, mas sim ao isolamento dos plantéis. "Todas as ações de vigilância são para evitar que outros animais sejam infectados", afirmou.

