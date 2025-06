"Mísseis caindo em Tel Aviv e a gente está em um bunker", diz secretário José Eduardo

Quatro secretários do Governo do Distrito Federal estão em um bunker de um hotel em Israel, em meio aos ataques promovidos pelo Irã nesta sexta-feira (13/6). Nas últimas horas, o exército israelense emitiu um alerta informando que dezenas de mísseis disparados a partir do Irã estão a caminho de Israel e orientou a população a se dirigir aos abrigos.

Em conversa com o Correio, o secretário executivo do Consórcio Brasil Central, José Eduardo Pereira Filho, informou que os membros da comitiva estão bem e em segurança. “A gente está no bunker por conta das últimas investidas. Mísseis caindo em Tel Aviv e o nosso hotel é em Tel Aviv, então a gente está em um bunker muitíssimo seguro. Estamos todos bem”, afirmou.

Além de José Eduardo Pereira Filho, também estão no local os secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Costa, de Agricultura, Rafael Bueno, e de Desenvolvimento Social, Ana Paula Soares Marra.

Segundo ele, quem não está com o grupo no bunker está hospedado em outro hotel. Pereira Filho afirmou ainda que o governador de Rondônia, Marcos Rocha, acompanhado de sua equipe, assim como os prefeitos de João Pessoa, Belo Horizonte e outros municípios, também estão em outro local, aparentemente nos arredores de Tel Aviv.

O Secretário de Relações Internacionais, Paco Britto, que acompanha a comitiva desde o início dos acontecimentos, disse estar em contato constante com a Embaixada do Brasil em Israel e com a Embaixada de Israel em Brasília.

“Mais cedo, falei pessoalmente com todos os secretários em Israel. Apesar do susto durante a noite, todos estão bem e não correm perigo. O governo de Israel já sinalizou que, por serem convidados, eles garantirão a segurança e o retorno de todos ao Brasil, em segurança”, afirmou.