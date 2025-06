Vencimento da segunda parcela do IPTU começa nesta segunda (16/6) no DF

A segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) começa a vencer nesta segunda-feira (16/6) para os contribuintes do Distrito Federal que optaram pelo pagamento parcelado do tributo. As datas de vencimento seguem o dígito final da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal (CIDF).

De acordo com a Secretaria de Economia do DF (Seec-DF), a arrecadação prevista com o IPTU em 2025 é de R$ 1,4 bilhão. Atualmente, o DF conta com 937.913 imóveis contribuintes. As regiões com maior número de pagadores são Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia.

Os proprietários que ainda não receberam o boleto pelos Correios têm alternativas digitais para emitir o Documento de Arrecadação (DAR IPTU/TLP). O serviço está disponível no portal da Receita do DF e também no aplicativo Economia DF, que pode ser baixado gratuitamente na Play Store e na Apple Store.

No aplicativo, a consulta é feita pela opção “Imóveis”. Quem realizou a compra ou venda de imóvel recentemente deve atualizar os dados cadastrais no site para evitar problemas no recebimento dos documentos.

A Receita do DF também disponibiliza atendimento virtual para emissão de boletos atrasados, consulta à dívida ativa e pedidos de parcelamento de débitos de anos anteriores. Para os contribuintes que não têm acesso à internet, há a possibilidade de agendar atendimento presencial nos postos do Na Hora ou nas agências da Receita, mediante ligação feita a partir de um número fixo.